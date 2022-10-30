Агент Соу: «Али очень доволен в «Анкарагюджю», но летом он вернется в «Ростов», полагаю»

Футбольный агент оценил вероятность возвращения форварда Али Соу в .

Летом гамбиец приостановил контракт с дончанами и перешел на правах аренды в .

— Али очень доволен в Турции, в его клубе все довольны им. В данный момент у Соу все отлично, но в футболе, как известно, все меняется каждый день.

– Есть ли у Али предложения от других клубов, существует ли вариант, что зимой он пойдет на повышение?

— Нет, не думаю. Для перехода в новый клуб нужна авторизация от «Ростова». Сейчас сложная ситуация, возможна только аренда, так что пока он продолжит в «Анкарагюджю». А летом, полагаю, Али вернется в «Ростов», – сказал Луиджи Соррентино.

В 8 матчах чемпионата Турции Соу забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.