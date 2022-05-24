«Той русофобии, которая есть в Европе, в Африке нет». Карпин о решении Соу остаться в «Ростове»

Валерий Карпин прокомментировал решение гамбийца Али Соу остаться в «Ростове».
– Африканцы как-то по-другому воспринимают происходящее по сравнению с европейцами?
– Возможно. Той русофобии, которая есть в Европе, в Африке, наверное, нет. Вряд ли Али звонили друзья, родственники и федерация футбола Гамбии. А давление на наших шведов и норвегов было.
– А вы не почувствовали, что у них самих появилась неприязнь к России?
– Нет. Они как раз-таки говорили, что в России для них спокойно и они не очень понимают, с чего взялось такое давление.
– Надеетесь еще поработать с кем-то из уехавших легионеров?
– Если 30 июня что-то изменится – да. Если нет – вряд ли, – сказал главный тренер «Ростова».
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