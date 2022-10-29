Гвардиола об уходе Стерлинга в «Челси», а Жезуса и Зинченко – в «Арсенал»: «Они должны играть в топ-клубах. Кто мы такие, чтобы запрещать?»

Пеп Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» продал игроков конкурентам по борьбе за .

Прошлым летом в перешел вингер Рахим Стерлинг, а состав , который на данный момент опережает «Манчестер Сити» в турнирной таблице, пополнили Габриэл Жезус и .

«Каждый случай индивидуален. По моему мнению, парни, которые дали нам то, что дали, – это Рахим, Александр Зинченко и Габриэл, – заслужили право выбора. Если бы они не ушли в «Челси» или «Арсенал», то остались бы здесь. Они должны играть в топ-клубах.

Мы хотим, чтобы у них остались хорошие воспоминания о времени, проведенном в «Манчестер Сити», о людях, которые заботились о них и об их семьях здесь.

Кто мы такие, чтобы говорить: «Туда ты перейти не можешь»? Мне это не нравится. Мы сделали невероятные трансферы, так что все счастливы. Я не могу сказать ни одного плохого слова о них. Благодаря их игре мы стали тем клубом, которым являемся. Джо Харт, Давид Силва, Венсан Компани... Благодаря этим людям мы стали таким клубом.

Это процесс. Как [смена поколений] в семье – дедушки, отцы, сыновья и дочери. Я не сужу остальных – они могут делать все, что хотят. Каждый случай индивидуален. Но я не люблю запрещать игрокам переходить туда, куда им хочется», – сказал тренер .