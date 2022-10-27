Линекер призвал премьер-министра Великобритании Сунака посетить климатический саммит: «Это самый важный вопрос нашего времени»

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Гари Линекер недоволен тем, что премьер-министр Великобритании пропустит важный саммит.

Речь идет о международной климатической конференции COP27 в Египте, которая пройдет в ноябре. Там будут в том числе обсуждать вопросы изменения климата.

В офисе премьер-министра сообщили, что Риши Сунак не поедет на саммит «из-за других неотложных внутренних обязательств, включая подготовку к осеннему бюджету». 

Бывший футболист сборной Англии считает, что Сунак должен посетить саммит.

«Это самый важный вопрос нашего времени. Пожалуйста, подумайте еще», – написал Линекер в твиттере.

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