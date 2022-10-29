Федотов о серии ЦСКА без побед: «Доминировали, но не могли развить преимущество. Накопилось статическое электричество, не позволявшее играть раскрепощенно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с (1:0) в Мир .

«Хочу поздравить всех: закончился первый круг, промежуточный этап. Рабочая и трудовая победа.

Серия ничейных результатов была, мы доминировали в этих играх, но не могли развить преимущество. Накопилось статическое электричество, которое витало в команде, не позволяло показывать более открытый футбол, более раскрепощенный. Нам нужно показывать более уверенную игру.

Лукин был давно готов воспользоваться шансом. Возможно, раньше мы этого не оценили, но пришло время. По первым минутам чувствовалось напряжение, скованность. Но он это преодолел. Нам нужна линия обороны, которая будет уверенно распоряжаться мячом. Но с точки зрения борьбы и единоборств он справился со всеми задачами», – сказал Федотов.

ЦСКА победил впервые за пять матчей – «Локомотив»