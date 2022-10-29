Гол Ушакова «Локомотиву» с острого угла в ближний отменен после ВАР. Хавбека ЦСКА удалили через 6 минут

Гол полузащитника ЦСКА Егора Ушакова не засчитан из-за фола.

На 89-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ футболист армейцев, выиграв борьбу с хавбеком , под острым углом выбежал к воротам железнодорожников и пробил в ближний угол Гильерме, вышедшему перехватывать предполагаемый прострел.

Главный судья Артем Любимов, посмотрев видеоповтор, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Ушаков рукой попал Баринову в лицо в ходе атаки.

Игрок ЦСКА получил по итогам эпизода желтую карточку, а на 5-й добавленной ко второму тайму минуте получил и вторую – за подкат сзади в центре поля.

Со статистикой Ушакова можно ознакомиться здесь.