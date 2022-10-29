Нагельсманн про 6:2 c «Майнцем»: «Спасибо «Баварии», что играет так каждые 3 дня. Приятно, что голы есть у 6 игроков»
Юлиан Нагельсманн остался доволен игрой «Баварии» против «Майнца» (6:2).
– У нас были трудные 5-10 минут в начале первого и второго таймов. В остальном мы действовали очень хорошо. Спасибо команде за то, что она играет так каждые 3 дня. За этим интересно наблюдать – сочетание качества и настроя. Делаю комплимент моим игрокам!
– Что скажете о том, что все голы забили разные игроки?
– Приятно. Это придает футболистам уверенности в себе. Игроки, которые вышли на поле, хорошо справились со своими обязанностями, – сказал тренер «Баварии».
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