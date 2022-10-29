Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 5 матчей подряд – впервые в карьере. У него 6+3 на этом отрезке

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг продолжил серию матчей с забитыми голами.

Нападающий «Баварии» отличился на 86-й минуте матча против «Майнца» в 12-м туре Бундеслиги (6:2). На 28-й минуте он также отдал голевой пас – Джамалу Мусиале.

За пять последних матчей камерунец забил шесть голов и сделал три ассиста. Он отличился в каждой из этих пяти встреч – впервые в карьере.

С подробной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь

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