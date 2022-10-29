Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 5 матчей подряд – впервые в карьере. У него 6+3 на этом отрезке
Эрик-Максим Шупо-Мотинг продолжил серию матчей с забитыми голами.
Нападающий «Баварии» отличился на 86-й минуте матча против «Майнца» в 12-м туре Бундеслиги (6:2). На 28-й минуте он также отдал голевой пас – Джамалу Мусиале.
За пять последних матчей камерунец забил шесть голов и сделал три ассиста. Он отличился в каждой из этих пяти встреч – впервые в карьере.
С подробной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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