Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 5 матчей подряд – впервые в карьере. У него 6+3 на этом отрезке

продолжил серию матчей с забитыми голами.

Нападающий «Баварии» отличился на 86-й минуте матча против в 12-м туре Бундеслиги (6:2). На 28-й минуте он также отдал голевой пас – Джамалу Мусиале.

За пять последних матчей камерунец забил шесть голов и сделал три ассиста. Он отличился в каждой из этих пяти встреч – впервые в карьере.

С подробной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь.