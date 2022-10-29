У Месси 9 очков по «гол+пас» за 3 последних матча. Это его лучший отрезок с марта 2019-го

Нападающий «ПСЖ» за 3 последние игры забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Он поразил ворота (4:2, второй тайм) в матче 13-го тура Лиги 1, а также ассистировал форварду Неймару.

Совершив 9 результативных действий за 3 игры – с «Аяччо» (3:0), «Маккаби» Хайфа (7:2) и «Труа», – Месси провел лучший отрезок с марта 2019 года. Тогда, выступая за «Барселону», он забил 6 голов и отдал 3 голевых паса в матчах против «Райо Вальекано» (3:1), «Лиона» (5:1) и «Бетиса» (4:1).

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»