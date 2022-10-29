Поттер об 1:4 от «Брайтона»: «Нужно страдать и чувствовать боль, чтобы расти и становиться лучше. Никто не говорил, что этот «Челси» – готовый продукт»

Главный тренер высказался о поражении от «Брайтона».

Лондонский клуб проиграл матч 14-го тура со счетом 1:4.

«Счет и поражение болезненны. На самом деле мы так и не пришли в себя. Когда болельщики [соперника] так заряжены, нам нелегко. Счет был болезненным. провел хорошую игру, особенно в первом тайме.

Мы должны взять на себя ответственность за игру в первом тайме. Мы не смогли соответствовать нужному уровню. Мы не воспользовались своими возможностями в атаке, а они воспользовались.

У нас было несколько возможностей атаковать, но, к сожалению, мы упускали возможность отдать пас или отдавали его неточно, и счет стал болезненным. Когда ты проигрываешь, ты всегда понимаешь, что можешь добиться большего».

О свисте фанатов «Брайтона»

«Мне не за что извиняться. Я думаю, что проделал хорошую работу в клубе и оставил его в хорошем положении, но люди имеют право на свое мнение.

Это часть процесса. Нужно страдать и чувствовать боль, чтобы расти и становиться лучше. Никто не говорил, что мы – готовый продукт. Мы должны принять сегодняшнюю боль и извлечь из нее уроки», – сказал Поттер.