«Брайтон» выиграл впервые после ухода Поттера – у «Челси» Грэма (4:1). Было 5 матчей без побед подряд

«Брайтон» одержал первую победу после ухода .

Команда под руководством обыграла в 14-м туре – 4:1. Лондонскую команду возглавляет Поттер – он стал ее главным тренером 8 сентября, покинув .

«Чайки» победили впервые с 4 сентября – тогда они одержали победу над «Лестером» (5:2). С тех пор «Брайтон» провел 5 матчей, проиграв 3 из них и дважды сыграв вничью.

Следующий матч команда Де Дзерби проведет 5 ноября – против «Вулверхэмптона».