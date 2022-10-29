«Брайтон» выиграл впервые после ухода Поттера – у «Челси» Грэма (4:1). Было 5 матчей без побед подряд
«Брайтон» одержал первую победу после ухода Грэма Поттера.
Команда под руководством Роберто Де Дзерби обыграла «Челси» в 14-м туре АПЛ – 4:1. Лондонскую команду возглавляет Поттер – он стал ее главным тренером 8 сентября, покинув «Брайтон».
«Чайки» победили впервые с 4 сентября – тогда они одержали победу над «Лестером» (5:2). С тех пор «Брайтон» провел 5 матчей, проиграв 3 из них и дважды сыграв вничью.
Следующий матч команда Де Дзерби проведет 5 ноября – против «Вулверхэмптона».
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