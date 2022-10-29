Поттер заменил Кепу на Менди после 0:3 в 1-м тайме матча с «Брайтоном». У испанца травма

Главный тренер «Челси» заменил вратаря в перерыве матча с .

При счете 0:3 уступил место на поле .

Замена связана с тем, что в середине первого тайма игры 14-го тура испанский голкипер получил повреждение.

В последний раз Менди выходил на поле 3 сентября – против «Вест Хэма» (2:1). С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Брайтон» – «Челси». 3:1 – Хавертц отыграл один мяч. Онлайн-трансляция