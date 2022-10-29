Поттер заменил Кепу на Менди после 0:3 в 1-м тайме матча с «Брайтоном». У испанца травма
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заменил вратаря в перерыве матча с «Брайтоном».
При счете 0:3 Кепа Аррисабалага уступил место на поле Эдуару Менди.
Замена связана с тем, что в середине первого тайма игры 14-го тура АПЛ испанский голкипер получил повреждение.
В последний раз Менди выходил на поле 3 сентября – против «Вест Хэма» (2:1). С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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