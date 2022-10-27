Первый гол Месси в ворота «Маккаби» признан лучшим на этой неделе в ЛЧ

Гол Лионеля Месси в ворота признан лучшим на этой неделе в чемпионов.

Парижский клуб одержал победу со счетом 7:2 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, аргентинец сделал дубль в этой игре. Лучшим был признан первый гол – Лео забил его на 19-й минуте.

Также на звание автора лучшего гола тура претендовали полузащитник «Челси» , хавбек «Бенфики» Рафа Силва и полузащитник «Марселя» .

В текущем сезоне Месси провел 16 матчей за , на его счету 11 голов и 12 ассистов. С подробной статистикой 35-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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