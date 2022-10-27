Первый гол Месси в ворота «Маккаби» признан лучшим на этой неделе в ЛЧ

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маккаби Хайфа Рафа Силва Кай Хавертц Маттео Гендузи Футбол

Гол Лионеля Месси в ворота «Маккаби» признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.

Парижский клуб одержал победу со счетом 7:2 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, аргентинец сделал дубль в этой игре. Лучшим был признан первый гол – Лео забил его на 19-й минуте.

Также на звание автора лучшего гола тура претендовали полузащитник «Челси» Кай Хавертц, хавбек «Бенфики» Рафа Силва и полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи.

В текущем сезоне Месси провел 16 матчей за «ПСЖ», на его счету 11 голов и 12 ассистов. С подробной статистикой 35-летнего игрока можно ознакомиться здесь

Выбираем лучший гол вечера ЛЧ: пятка Рафы Силвы, тривела Месси или все-таки Хавертц?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные