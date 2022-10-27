Шпилевский о Вагнере Лаве: «В «Кайрате» он был изумительным лидером и человеком. Умудрялся перебегать даже молодых футболистов»

Бывший тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью Sports.ru вспомнил о совместной работе с Вагнером Лавом.

«Вагнер приехал, когда был мой второй сезон в клубе. Кайрат Советаевич мне позвонил: «Алексей, есть такая кандидатура. Как на это смотришь?» Я посмотрел его последние матчи и понял, что со спортивной точки зрения он нам точно поможет. Он приехал не в идеальных кондициях, лишний вес был. Я ему несколько недель не давал играть, а когда он набрал форму, то мы вместе написали историю и впервые за 16 лет стали чемпионами. Он был изумительным лидером и человеком, выкладывался на каждой тренировке. Он умудрялся перебегать даже молодых футболистов и был большим примером для всех», – сказал Шпилевский.

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