Чалов вышел на 4-е место по голам за ЦСКА в ЧР, догнав Дзагоева. До Думбия – 12 мячей, у Вагнера Лава – 85

Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал дубль в матче со «Спартаком» (2:2) в Мир .

Нападающий забил 53-й и 54-й голы за армейцев в чемпионатах России и вышел на 4-е место в истории клуба, догнав .

Рекордсмен ЦСКА – с 85 мячами в турнире. В топ-3 также входят (68) и (66).

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Чалов впервые в жизни забил «Спартаку»! Но дублем он не очень-то доволен