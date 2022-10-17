Чалов вышел на 4-е место по голам за ЦСКА в ЧР, догнав Дзагоева. До Думбия – 12 мячей, у Вагнера Лава – 85
Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал дубль в матче со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.
Нападающий забил 53-й и 54-й голы за армейцев в чемпионатах России и вышел на 4-е место в истории клуба, догнав Алана Дзагоева.
Рекордсмен ЦСКА – Вагнер Лав с 85 мячами в турнире. В топ-3 также входят Сергей Семак (68) и Сейду Думбия (66).
Подробнее статистика Чалова – здесь.
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