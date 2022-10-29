«Психическое здоровье не зависит от статуса или заработка. Это вызов, мы все должны помнить об этом». Поттер о проблемах тренеров АПЛ

высказался о психическом здоровье тренеров.

«[СМИ] хотят сравнить тебя с предшественником, это происходит всегда, что не очень полезно для психического здоровья.

В мире, в котором мы живем, трудно испытывать жалость к тренеру Премьер-лиги, поймите меня правильно, но психическое здоровье на самом деле не зависит от твоего статуса или того, сколько денег ты зарабатываешь. Об этом нужно знать, это вызов, и я думаю, что мы все должны помнить об этом.

Ты должен понимать, что выполняешь свою работу, и есть вещи, которые находятся вне твоего контроля, с ними нужно справляться. Иногда тебе приходится страдать, приходится испытывать боль на этом пути, и, очевидно, чем выше ты будешь в Премьер-лиге, тем больше будет шума вокруг», – сказал главный тренер .

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