Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд – с «Жироной». Участие Родриго в игре под вопросом
Карим Бензема и Родриго Гоэс, скорее всего, пропустят матч «Реала» с «Жироной» в Ла Лиге.
Как пишет Marca, перед игрой 12-го тура испанского чемпионата Бензема и Родриго не тренировались в общей группе «Реала».
34-летний нападающий пропустит третий матч «Реала» подряд – ранее он не сыграл против «Севильи» (3:1) и «РБ Лейпциг» (2:3).
Около недели назад «Мадрид» выпустил заявление по поводу состояния здоровья Бензема, в котором было сказано, что у форварда «мышечное переутомление». Однако отсутствие Карима в заявке на игру с «Жироной» указывает на то, что его проблемы со здоровьем более серьезны.
Родриго сегодня тренировался в зале. Его участие в матче с «Жироной» не исключено, но находится под вопросом.
Лука Модрич, Феде Вальверде, Дани Себальос и Мариано Диас, пропустившие матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», готовы сыграть против «Жироны».
Матч «Реала» с «Жироной» состоится завтра, 30 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Комментарии