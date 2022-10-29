Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд – с «Жироной». Участие Родриго в игре под вопросом

и Родриго Гоэс, скорее всего, пропустят матч «Реала» с «Жироной» в .

Как пишет Marca, перед игрой 12-го тура испанского чемпионата Бензема и Родриго не тренировались в общей группе «Реала».

34-летний нападающий пропустит третий матч «Реала» подряд – ранее он не сыграл против «Севильи» (3:1) и «РБ Лейпциг» (2:3).

Около недели назад выпустил заявление по поводу состояния здоровья Бензема, в котором было сказано, что у форварда «мышечное переутомление». Однако отсутствие Карима в заявке на игру с «Жироной» указывает на то, что его проблемы со здоровьем более серьезны.

Родриго сегодня тренировался в зале. Его участие в матче с «Жироной» не исключено, но находится под вопросом.

, , Дани Себальос и Мариано Диас, пропустившие матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», готовы сыграть против «Жироны».

Матч «Реала» с «Жироной» состоится завтра, 30 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени.