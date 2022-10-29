«Ругать Марина нельзя. Просто он должен накрыть поляну для Сычевого». Быстров об игроках «Оренбурга»

высказался о ситуации в матче Мир – «Факел» (4:1).

Форвард хозяев ударом пяткой бил в пустые ворота, но его одноклубник добил мяч, сделав дубль.

— Тут все зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить.

— Не нужно ругать за гол Марина? Все же Сычевой мог выйти на первое место в споре бомбардиров РПЛ.

— Нет, конечно. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого.

— Трудно понять, Марин из эгоизма добил мяч в сетку или потому, что переживал, видя рядом бегущего игрока «Факела»? На поле еще сложнее ориентироваться?

— Естественно. Мне кажется, достаточно было времени у автора гола, чтобы понять — не так близко соперник. Я бы ждал до последнего. Если бы защитник успевал, забивал бы. А так постарался бы оставить мяч, который залетает в ворота.

— Корпус надо было выставить при этом?

— Нет. Там же еще вопрос был по офсайду. Надо было просто смотреть по сторонам, вот и все, – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

Украл гол или перестраховался? Марин добил мяч в ворота с линии – и очень расстроил Сычевого