Сычевой о том, что Марин отобрал у него гол: «Обидно. Будем разговаривать с ним»
Владимир Сычевой не стал праздновать второй гол в матче с «Факелом» (4:1) в Мир РПЛ.
Форвард «Оренбурга» ударом пяткой хотел забить в пустые ворота, но его одноклубник Джимми Марин добил мяч, сделав дубль.
– Насколько непривычно уходить с матча без гола?
– Все в жизни бывает. Обидно.
– Марин не прав, что отобрал [гол]?
– Конечно. Будем разговаривать с ним.
– На повышенных [тонах]?
– Естественно, — сказал Сычевой.
На данный момент Сычевой с 11 голами делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ вместе с Квинси Промесом («Спартак») и Малкомом («Зенит»).
Украл гол или перестраховался? Марин добил мяч в ворота с линии – и очень расстроил Сычевого
Опрос
Марин украл гол у Сычевого?
2808 голосов
Комментарии