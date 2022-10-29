Сычевой о том, что Марин отобрал у него гол: «Обидно. Будем разговаривать с ним»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Тимур Журавель Джимми Марин Владимир Сычевой Футбол

Владимир Сычевой не стал праздновать второй гол в матче с «Факелом» (4:1) в Мир РПЛ.

Форвард «Оренбурга» ударом пяткой хотел забить в пустые ворота, но его одноклубник Джимми Марин добил мяч, сделав дубль.

– Насколько непривычно уходить с матча без гола?

– Все в жизни бывает. Обидно.

– Марин не прав, что отобрал [гол]?

– Конечно. Будем разговаривать с ним.

– На повышенных [тонах]?

– Естественно, — сказал Сычевой.

На данный момент Сычевой с 11 голами делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ вместе с Квинси Промесом («Спартак») и Малкомом («Зенит»).

Украл гол или перестраховался? Марин добил мяч в ворота с линии – и очень расстроил Сычевого

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