У Сычевого нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ: «Иду постепенно. Время рассудит, кто больше достоин»

высказался о том, что он делит лидерство в гонке бомбардиров Мир .

После 14 туров на счету форварда , хавбека «Зенита» Малкома и хавбека «Спартака» Квинси Промеса по 11 голов.

— А реально стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре.

А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира, – сказал Сычевой.