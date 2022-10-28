Колосков о матче России с Таджикистаном: «Это доказывает, что российский футбол – часть мирового. Важно не то, с кем играешь, а то, что вообще играешь»

Почетный президент прокомментировал предстоящий матч России и .

«Сегодня сборная не может играть официальные матчи, а завтра сможет – и что, мы окажемся вообще ни к чему не готовы? Так же в серьезных организациях не делается, надо все время исходить из того, что нам предстоят серьезные вызовы.

Рано или поздно они будут – через год, через полтора, через два. В любом случае, команду надо готовить, смотреть резервы и играть.

Ясно, что у нас практически нет шансов сыграть с кем-то из Европы. Сегодня у нас соперник из Средней Азии. Но важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще.

Россия не вышла из мирового футбола, просто пока в силу санкций не может играть в Европе и в официальных соревнованиях. А так, у нее есть возможность договориться с Южной Америкой, с Африкой – не только со средней Азией, но и с другими командами этого континента.

Российский футбол является частью мирового футбола, и предстоящая встреча как раз является этому подтверждением», – сказал Вячеслав Колосков.