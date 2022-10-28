Тчуамени о класико: «Реал» раздавил «Барселону»

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Орельен Тчуамени считает, что «Реал» раздавил «Барселону» в класико.

Так полузащитник «Реала», дававший интервью Camino TV вместе с хавбеком «Мадрида» Эдуардо Камавинга, ответил на вопрос о защитнике «Барселоны» Жюле Кунде, с которым они вместе играют за сборную Франции.

«Сейчас Жюль играет за «Барселону», а ты – за «Реал». В недавнем матче ты хорошо сыграл против него?» – спросил журналист.

«Да, мы раздавили их», – ответил Тчуамени со смехом.

«Я только хотел сказать это, но он меня опередил», – добавил Камавинга.

В класико, состоявшемся 16 октября, «Реал» победил «Барсу» со счетом 3:1.

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