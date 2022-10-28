Ювентус – ПСЖ 02.11.2022 Лига чемпионов прогноз на футбольный матч

С одной стороны, анонс этого матча звучит вполне громко – «Ювентус» против «ПСЖ». С другой стороны, если взглянуть на турнирную таблицу, то задаешься вопросом в том, имеет ли этот матч хоть какой-нибудь смысл. Потому что хозяева в предыдущем туре проиграли «Бенфике» и впервые за 9 лет вылетели из Лиги Чемпионов на стадии группового этапа. И последний тур для них будет относительной формальностью.

В прошлый раз такой позор случился как раз в 6-м туре сезона 2013/2014, когда «Галатасарай» в очном поединке нанес поражение «бьянконери» и вытолкал их в Лигу Европы. И там, по иронии судьбы, в полуфинале «Ювентус» проиграл «Бенфике». Сейчас же допускается теоретическая возможность, что и в Лигу Европы Аллегри не попадет, если в параллельном матче «Маккаби» возьмет и победит «Бенфику», а итальянский клуб не возьмет верх над «ПСЖ». Но чтобы не допустить такого, «Ювентусу» надо выиграть свою встречу. Тем более что по соотношению забитых и пропущенных голов они выше израильской команды.

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Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.0 (кэф 1.8).

Ювентус

Помните ли вы городскую легенду о том, как Бела Гуттманн ушел из «Бенфики» со скандалом и проклял ее, сказав, что больше ей выиграть еврокубок не суждено? Проклятие действует больше полувека как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы (два проигранных финала в 2010-е годы дают о себе знать). Но судьба дает «орлам» в Лиге чемпионов еще один шанс избавиться если не от проклятья, то как минимум от образа вечных неудачников: они размазали «Юве» 4:3 и шагнули в плей-офф, и им можно спустя рукава сыграть в последнем туре против «Маккаби». А кто попадется им в следующем году после Катара, пока что не столь важно.

А у «Ювентуса» нет побед в еврокубках с 1996 года (если не считать Кубок Интертото 1999 года), и от этого туринцам не легче, тем более что Лига Европы по традиции вообще не тот турнир, где они должны играть. Проигрыш 4:3 «Бенфике» при том, что они летели 0:3 и 1:4. И при том, что даже ничья не устраивала «Юве» в гонке хотя бы за одну путевку в плей-офф. А какое же безобразие царило в обороне в тот вечер, если пропустили уже три в первом тайме, да и во втором у «Бенфики» моментов было тоже немало. Вот и пришлось к 60-й минуте Аллегри снять с игры даже Бонуччи. Наверное, лучшим мог быть только Мойзе Кин, забивший свой первый гол в ЛЧ (у него уже один гол в Серии А есть). А вот Влаховичу в тот вечер не суждено было пополнить голевой счет, хотя ассист при голевом ударе Кина был записан как раз на счет Душана.

29 октября «Юве» играет против «Лечче» в 12-м туре Серии А. Сейчас он плетется на 8-м месте с 19 очками, двумя очками выше идет «Интер», а до летящего на всех парах во главе турнирной таблицы «Наполи» еще 10 очков. Ну а после игры 6-го тура против «ПСЖ» ближе станет та самая пауза, связанная с Катаром и главным событием года. И вот эта самая пауза будет особенно болезненной для доброй части Серии А, потому что никто не забыл и не простил ужасный проигрыш македонцам этой весной… Впрочем, сейчас туринцы должны выиграть свой матч, чтобы хотя бы получить право на стыковые матчи Лиги Европы.

ПСЖ

У парижан, невзирая на вечные упоминания скандалов Неймара и Мбаппе, все в порядке с турнирными перспективами. В игре против «Маккаби» из Хайфы иного результата быть и не могло, но счет просто фантастический: 7:2. То ли парижане решили шоу устроить, то ли «Маккаби» вышел с мыслями о том, что столько мячей из сетки и вытащат. Хотя стоит отдать должное команде из Хайфы: дважды Доннарумму они заставили вынуть мяч из сетки.

Главное атакующее трио парижан получило высокие оценки от газеты L’Équipe. Итак, у парижан с «Бенфикой» равенство по очкам, но «ПСЖ» выше за счет дополнительных показателей. Обе команды в плей-офф, так что для парижан игра с «Ювентусом» вообще ничего не значит.

Даже мадридский «Реал» в этом сезоне потерпел первое поражение. А «ПСЖ» поражений пока не знает и поэтому лидирует в чемпионате Франции, не давая ни единого шанса конкурентам (ну если не считать двух ничейных результатов). 32 очка после 12 туров, идущие за ним «Ланс» и «Лорьян» отстают на 5 очков (что уже удивительно). 29 октября будет игра против «Труа», потом будет матч против «Ювентуса»…

А с каждым днем ближе чемпионат мира, где Мбаппе предстоит доказывать всему миру (ну и всей Франции) еще раз, что он не заразился «звездной болезнью» и что может блистать, даже не будучи в составе «Реала». И то же самое предстоит доказывать Неймару и Месси, особенно последнему. Аргентина ждет, что ее главный герой сможет-таки завоевать никак не дающийся в руки Кубок мира. Ведь удалось же выиграть Кубок Америки со времен Батистуты.

Статистика

Посмотрим на пять предыдущих встреч каждой из этих команд. И начнем, как всегда, с хозяев, то есть с «Ювентуса»: берем в расчет Серию А и Лигу чемпионов.

8 октября. Серия А. Милан 2:0 Ювентус .

. 11 октября. Лига чемпионов. Маккаби 2:0 Ювентус .

. 15 октября. Серия А. Торино 0:1 Ювентус .

. 21 октября. Серия А. Ювентус 4:0 Эмполи.

4:0 Эмполи. 25 октября. Лига чемпионов. Бенфика 4:3 Ювентус.

Если поражение от «Бенфики» еще худо-бедно, но объясняется, то вот от «Маккаби» прилетел такой нежданчик, что вот поэтому Массимилиано Аллегри и в мыслях допускает самое страшное: «Бенфика» проигрывает клубу из Хайфы, а «ПСЖ» не проигрывает «Ювентусу», и тогда плакала евровесна туринцев. Пока пройдемся по индивидуальной статистике «Ювентуса».

Все 11 матчей отыграли только Данило и Филип Костич , по 10 игр сыграно семью футболистами. Причем Костича меняли шесть раз, а Данило выходил один раз на замену. Из тех, кто выходил на замену, выделяется Мойзе Кин с 10 играми и 6 выходами на замену (4 раза он уходил с поля). Пять минут (!) всего в Серии А отыграл Сэм Айлинг . В лигочемпионской статистике по 5 матчей у 7 игроков, на поле больше всего времени провел Данило (428 минут), у Душана Влаховича 413 минут.

и , по 10 игр сыграно семью футболистами. Причем Костича меняли шесть раз, а Данило выходил один раз на замену. Из тех, кто выходил на замену, выделяется с 10 играми и 6 выходами на замену (4 раза он уходил с поля). Пять минут (!) всего в Серии А отыграл . В лигочемпионской статистике по 5 матчей у 7 игроков, на поле больше всего времени провел Данило (428 минут), у 413 минут. Ярко выраженный лидер в бомбардирском плане – все тот же Влахович с 6 голами и одной голевой передачей. Он делит одно место в бомбардирской гонке Серии А с Чиро Иммобиле и Лаутаро Мартинесом , а выше Марко Арнаутович с 7 голами. У Аркадиуша Милика три гола, у Адриена Рабьо два. В Лиге чемпионов у Влаховича пусто, зато по два гола у Уэстона Маккенни , Рабьо и Милика.

и , а выше с 7 голами. У три гола, у два. В Лиге чемпионов у Влаховича пусто, зато по два гола у , Рабьо и Милика. Филип Костич забил всего один гол в Серии А, зато у него три голевые передачи. У Хуана Куадрадо тоже три голевых ассиста, а у Данило насчитывается два ассиста. Как видим, все же не зря эти двое выходили на поле в 11 встречах. У Анхеля Ди Марии тоже три голевых ассиста, но в Лиге чемпионов.

забил всего один гол в Серии А, зато у него три голевые передачи. У тоже три голевых ассиста, а у насчитывается два ассиста. Как видим, все же не зря эти двое выходили на поле в 11 встречах. У тоже три голевых ассиста, но в Лиге чемпионов. Мануэль Локателли в Серии А заработал три предупреждения. Впрочем, до красных карточек доигрались только Куадрадо и Милик. У Фабио Миретти две желтые в Лиге чемпионов, но красных карточек у «Ювентуса» пока там нет.

Ну а теперь перейдем к аналогичному просмотру статистики «ПСЖ» в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА. Опять же все на примерах пяти предыдущих встреч. Главный спойлер: поражений нет с начала сезона.

8 октября. Лига 1. Реймс 0:0 ПСЖ .

. 11 октября. Лига чемпионов. ПСЖ 1:1 Бенфика.

1:1 Бенфика. 16 октября. Лига 1. ПСЖ 1:0 Марсель.

1:0 Марсель. 21 октября. Лига 1. Аяччо 0:3 ПСЖ .

. 25 октября. Лига чемпионов. ПСЖ 7:2 Маккаби.

Очки отняли только «Реймс» и «Бенфика». На этом все, больше и сказать нечего. Обратимся к статистике игроков.

Килиан Мбаппе наколотил 10 голов, Неймар отличился 9 раз, Лионель Месси – 6 раз. Ашраф Хакими забил дважды. Это все в Лиге 1. В Лиге чемпионов у Неймара 2 гола, у Месси 4, у Мбаппе 6.

наколотил 10 голов, отличился 9 раз, – 6 раз. забил дважды. Это все в Лиге 1. В Лиге чемпионов у Неймара 2 гола, у Месси 4, у Мбаппе 6. Что касается Лиги 1. По 12 матчей в активе Ашрафа Хакими и Маркиньоса , по 11 матчей сыграли не только трио Неймар-Мбаппе-Месси, но и Витинья и Марко Верратти . По 10 игр у Норди Мукиеле и Серхио Рамоса . Меньше всего времени провел на поле Эль-Шадай Битшиабу (7 минут). В Лиге чемпионов шесть человек сыграли все 5 встреч, среди этих шести счастливчиков Мбаппе и Неймар.

, по 11 матчей сыграли не только трио Неймар-Мбаппе-Месси, но и и . По 10 игр у и . Меньше всего времени провел на поле (7 минут). В Лиге чемпионов шесть человек сыграли все 5 встреч, среди этих шести счастливчиков Мбаппе и Неймар. В плане голевых передач в чемпионате Франции Месси прекрасный ассистент – 9 голевых передач. У Неймара их 7. А вот Мбаппе жадничает и отдал всего две голевые (столько же у Нуну Мендеша ). В Лиге чемпионов Месси трижды ассистировал, еще по два ассиста отдали Неймар, Мбаппе и Хакими.

). В Лиге чемпионов Месси трижды ассистировал, еще по два ассиста отдали Неймар, Мбаппе и Хакими. В Лиге 1 пять желтых карточек заработал Верратти. Своей привычке не изменяет и Рамос, который не то что три желтые карточки заработал – его с поля выгнали в игре против «Реймса». Неймар и Верратти заработали по три желтые карточки в ЛЧ, но клуб пока обходится без красных в еврокубке.

Прогноз

Еще раз напомним расклад перед последним туром. У «Ювентуса» и «Маккаби» по 3 очка, разница мячей у «Юве» 8:11, у «Маккаби» 6:15. Итого имеем.

Если «Ювентус» одержит победу над «ПСЖ», то с вероятностью почти 100% выйдет в Лигу Европы. «Маккаби» должен не просто выигрывать у «Бенфики», а с неприличным счетом, чтобы опередить «Юве».

Если «Ювентус» потеряет очки, то многое зависит от игры «Маккаби» против «Бенфики». В случае ничьи «бьянконери» устроит ничья в параллельном матче, в случае проигрыша «Ювентуса» – только победа «Бенфики».

Самый плохой исход: проиграл «Ювентус», проиграла «Бенфика». Тогда вообще про Лигу Европы стоит забыть.

Все указанные ниже коэффициенты приводятся, согласно данным букмекерской конторы Лига Ставок. Кэф на победу «Ювентуса» составляет 4.2, на ничью 4.0, на победу парижан 1.81. В общем, шансы есть, но очень маленькие. Проигнорируем предыдущий тотал в каждом из лигочемпионских матчей и скажем: лучше выбирать между тоталом больше 2.5 (кэф 1.61) и меньше 3.0 (кэф 1.8). Возможен вариант с тоталом больше 3.0 (кэф 1.98), однако готовы ли будут функционально звезды к этой игре? И вообще попадет ли кто-нибудь из них в заявку? Холанн в ответной игре против «Копенгагена» (0:0), как мы помним, на поле не вышел. Из форы оптимальной была бы фора (+1.5) хозяев с кэфом 1.4 или фора (-1.5) гостей с кэфом 2.9.

Надежда уходит последней. В общем, мы не будем гадать, чем закончатся злоключения «Ювентуса» в групповом этапе. Мы не будем задаваться вопросом, пойдет ли «ПСЖ» на выпуск резервистов в последнем матче и будет ли «Бенфика» играть в полноги в параллельной встрече. Советуем просто поставить на небольшой тотал меньше 3.0: «Юве» не сможет его пробить, а «ПСЖ» наверняка и не захочет.

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Где смотреть матч Ювентус – ПСЖ