КДК оштрафовал «Спартак» за скандирования фанатов в адрес судьи на матче с «Ростовом» в Кубке России

КДК оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Ростовом».

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые уступили со счетом 1:2.

«Три удаления в составе «Спартака». За неподобающее поведение «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Один файер был зажжен на трибуне без бросания на поле, «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей.

Скандирования в адрес судьи со стороны болельщиков – «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей. В сторону судей был брошен пластиковый стакан, но ни в кого не попал. За бросание предметов «Спартак » оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.