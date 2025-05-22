КДК оштрафовал «Спартак» за скандирования фанатов в адрес судьи на матче с «Ростовом» в Кубке России
КДК оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Ростовом».
В финале Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые уступили со счетом 1:2.
«Три удаления в составе «Спартака». За неподобающее поведение «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Один файер был зажжен на трибуне без бросания на поле, «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей.
Скандирования в адрес судьи со стороны болельщиков – «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей. В сторону судей был брошен пластиковый стакан, но ни в кого не попал. За бросание предметов «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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