  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета об «Арсенале»: «Мы вывели клуб на позицию, где от нас ждут большой трофей в следующем сезоне. Мы элитная команда в Англии и в Европе»
19

Артета об «Арсенале»: «Мы вывели клуб на позицию, где от нас ждут большой трофей в следующем сезоне. Мы элитная команда в Англии и в Европе»

Микель Артета заявил, что его не беспокоит давление на «Арсенал» в новом сезоне.

В текущем сезоне клубу не удалось завоевать ни одного титула.

«Самое главное, и я использую слово гордость, то, что мы вывели клуб на позицию, из-за которой в следующем сезоне от нас ждут большой трофей.

Это означает, что все верят, что у нас есть уровень, что мы показали стабильность, и мы элитная команда в Англии и в Европе.

А если мы этого не сделаем, что произойдет? Для меня самое главное заявление, что «Арсенал» борется», – сказал главный тренер «канониров».

Артета об «Арсенале»: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть АПЛ или ЛЧ. Но погоня за мечтой – это всегда взлеты и падения. Важно, чтобы то, что мы сделали, не осталось без признания»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43163 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМикель Артета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о титуле АПЛ в следующем году: «Арсенал» способен на это, мы все так чувствуем. Я не могу контролировать все – судей, доступность игроков, расписание»
29вчера, 10:54
Артета об «Арсенале»: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть АПЛ или ЛЧ. Но погоня за мечтой – это всегда взлеты и падения. Важно, чтобы то, что мы сделали, не осталось без признания»
1718 мая, 19:08
Артета о том, почему «Арсенал» не стал чемпионом: «Красные карточки и травмы – без них мы были бы намного ближе. Результаты, как у нас в последние три сезона, встречаются очень редко»
2518 мая, 10:53
Невилл об Артете: «Не выиграть за 5 лет ни одного трофея и остаться о главе команды АПЛ – большое достижение. «Арсеналу» не хватает глубины состава – купить одного форварда за 7 сезонов недостаточно»
6411 мая, 21:23
Главные новости
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
1020 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1132 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3643 минуты назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
46 минут назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1748 минут назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
951 минуту назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
104сегодня, 10:46
Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»
10сегодня, 10:28
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»
10сегодня, 10:16
«Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»
56сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о словах Артеты, что «Ливерпуль» взял АПЛ, набрав меньше очков, чем «Арсенал» сезонами ранее, когда стал вторым: «Может, нам чуть повезло, что у «Сити» спад, но лигу обычно выигрывает лучшая команда»
1 минуту назад
Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
12 минуты назад
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
135 минут назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
137 минут назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
48 минут назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
21сегодня, 10:44
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
3сегодня, 10:41
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
5сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03