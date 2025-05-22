Артета об «Арсенале»: «Мы вывели клуб на позицию, где от нас ждут большой трофей в следующем сезоне. Мы элитная команда в Англии и в Европе»

Микель Артета заявил, что его не беспокоит давление на «Арсенал» в новом сезоне.

В текущем сезоне клубу не удалось завоевать ни одного титула.

«Самое главное, и я использую слово гордость, то, что мы вывели клуб на позицию, из-за которой в следующем сезоне от нас ждут большой трофей.

Это означает, что все верят, что у нас есть уровень, что мы показали стабильность, и мы элитная команда в Англии и в Европе.

А если мы этого не сделаем, что произойдет? Для меня самое главное заявление, что «Арсенал » борется», – сказал главный тренер «канониров».

Артета об «Арсенале»: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть АПЛ или ЛЧ. Но погоня за мечтой – это всегда взлеты и падения. Важно, чтобы то, что мы сделали, не осталось без признания»