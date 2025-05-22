Артета об «Арсенале»: «Мы вывели клуб на позицию, где от нас ждут большой трофей в следующем сезоне. Мы элитная команда в Англии и в Европе»
Микель Артета заявил, что его не беспокоит давление на «Арсенал» в новом сезоне.
В текущем сезоне клубу не удалось завоевать ни одного титула.
«Самое главное, и я использую слово гордость, то, что мы вывели клуб на позицию, из-за которой в следующем сезоне от нас ждут большой трофей.
Это означает, что все верят, что у нас есть уровень, что мы показали стабильность, и мы элитная команда в Англии и в Европе.
А если мы этого не сделаем, что произойдет? Для меня самое главное заявление, что «Арсенал» борется», – сказал главный тренер «канониров».
Артета об «Арсенале»: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть АПЛ или ЛЧ. Но погоня за мечтой – это всегда взлеты и падения. Важно, чтобы то, что мы сделали, не осталось без признания»
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43163 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости