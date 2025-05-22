Лантратов может покинуть «Локомотив» летом. Вратарь недоволен положением в клубе

Илья Лантратов может покинуть «Локомотив» в летнее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», вратарь недоволен своим положением в клубе, поэтому раздумывает об уходе.

В текущем сезоне Лантратов провел за «Локомотив » 22 матча во всех турнирах. Он пропустил 34 гола и 6 раз отыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего голкипера в 3,5 млн евро. Действующий контракт Ильи рассчитан до 30 июня 2026 года.