Лантратов может покинуть «Локомотив» летом. Вратарь недоволен положением в клубе
Илья Лантратов может покинуть «Локомотив» в летнее трансферное окно.
По информации «Чемпионата», вратарь недоволен своим положением в клубе, поэтому раздумывает об уходе.
В текущем сезоне Лантратов провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах. Он пропустил 34 гола и 6 раз отыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего голкипера в 3,5 млн евро. Действующий контракт Ильи рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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