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  • «Крылья» пройдут лицензирование для участия в РПЛ. РФС предоставлены необходимые документы (Иван Карпов)
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«Крылья» пройдут лицензирование для участия в РПЛ. РФС предоставлены необходимые документы (Иван Карпов)

«Крылья Советов» смогут принять участие в следующем сезоне Мир РПЛ.

Сообщалось, что самарский клуб предложил мировое соглашение дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал», подавшей к клубу иск о долге в 933 млн рублей.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Крылья Советов» представили в РФС все необходимые для лицензирования документы. Теперь у клуба не должно возникнуть проблем с точки зрения гарантий выступления в следующем сезоне РПЛ.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43162 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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