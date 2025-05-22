«Крылья» пройдут лицензирование для участия в РПЛ. РФС предоставлены необходимые документы (Иван Карпов)
«Крылья Советов» смогут принять участие в следующем сезоне Мир РПЛ.
Сообщалось, что самарский клуб предложил мировое соглашение дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал», подавшей к клубу иск о долге в 933 млн рублей.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Крылья Советов» представили в РФС все необходимые для лицензирования документы. Теперь у клуба не должно возникнуть проблем с точки зрения гарантий выступления в следующем сезоне РПЛ.
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Краснодар
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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