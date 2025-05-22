«Крылья» пройдут лицензирование для участия в РПЛ. РФС предоставлены необходимые документы (Иван Карпов)

«Крылья Советов» смогут принять участие в следующем сезоне Мир РПЛ.

Сообщалось, что самарский клуб предложил мировое соглашение дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал», подавшей к клубу иск о долге в 933 млн рублей.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Крылья Советов » представили в РФС все необходимые для лицензирования документы. Теперь у клуба не должно возникнуть проблем с точки зрения гарантий выступления в следующем сезоне РПЛ .