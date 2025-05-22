Степашин о постоянном назначении Гусева в «Динамо»: «Он тоже рассматривается. Почему бы нет?»

Ролан Гусев может остаться на посту главного тренера «Динамо».

Специалист исполняет обязанности главного тренера после отставки Марцела Лички. Под его руководством бело-голубые одержали 3 победы в 3 матчах.

«Он [Гусев ] тоже рассматривается.

Почему бы нет?» – сказал член совета директоров «Динамо » Сергей Степашин в кулуарах ПМЮФ.