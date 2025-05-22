Степашин о постоянном назначении Гусева в «Динамо»: «Он тоже рассматривается. Почему бы нет?»
Ролан Гусев может остаться на посту главного тренера «Динамо».
Специалист исполняет обязанности главного тренера после отставки Марцела Лички. Под его руководством бело-голубые одержали 3 победы в 3 матчах.
«Он [Гусев] тоже рассматривается.
Почему бы нет?» – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в кулуарах ПМЮФ.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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