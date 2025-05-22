«Зенит» может отдать Ахметова в аренду. Это зависит от числа доморощенных игроков в заявке на следующий сезон
Ильзат Ахметов может покинуть «Зенит».
По данным «СЭ», клуб из Санкт-Петербурга рассматривает возможность сдачи 27-летнего полузащитника в аренду. Ахметов может провести сезон-2025/26 в другой команде, если в заявке «Зенита» окажется достаточно доморощенных игроков.
С сезона-2022/23 клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более 13 легионеров. При этом в команде должно быть не менее 12 доморощенных игроков.
В нынешнем сезоне Ахметов выходил на поле в 5 матчах Мир РПЛ, проводя на поле в среднем по 10 минут, и не отметился голевыми действиями.
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Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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