«Зенит» может отдать Ахметова в аренду. Это зависит от числа доморощенных игроков в заявке на следующий сезон

Ильзат Ахметов может покинуть «Зенит».

По данным «СЭ», клуб из Санкт-Петербурга рассматривает возможность сдачи 27-летнего полузащитника в аренду. Ахметов может провести сезон-2025/26 в другой команде, если в заявке «Зенита» окажется достаточно доморощенных игроков.

С сезона-2022/23 клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более 13 легионеров. При этом в команде должно быть не менее 12 доморощенных игроков.

В нынешнем сезоне Ахметов выходил на поле в 5 матчах Мир РПЛ, проводя на поле в среднем по 10 минут, и не отметился голевыми действиями.