Хвича смотрит матчи «Наполи» после перехода в «ПСЖ»: «Они выиграют скудетто, думаю. Жители Неаполя заслуживают этого праздника»

Хвича Кварацхелия верит в чемпионство «Наполи».

За тур до конца сезона неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая «Интер» на одно очко.

– Вы с Фабианом Руисом смотрели матчи «Наполи»?

– Да, мы смотрели их вместе с Доннаруммой. Я люблю «Наполи » и думаю, что они выиграют скудетто. Это будет праздник для жителей Неаполя, они этого заслуживают, – сказал в интервью Sky Sport вингер «ПСЖ », перешедший в клуб из «Наполи» зимой.