Хвича смотрит матчи «Наполи» после перехода в «ПСЖ»: «Они выиграют скудетто, думаю. Жители Неаполя заслуживают этого праздника»
Хвича Кварацхелия верит в чемпионство «Наполи».
За тур до конца сезона неаполитанцы лидируют в Серии А, опережая «Интер» на одно очко.
– Вы с Фабианом Руисом смотрели матчи «Наполи»?
– Да, мы смотрели их вместе с Доннаруммой. Я люблю «Наполи» и думаю, что они выиграют скудетто. Это будет праздник для жителей Неаполя, они этого заслуживают, – сказал в интервью Sky Sport вингер «ПСЖ», перешедший в клуб из «Наполи» зимой.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FC Inter 1908
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