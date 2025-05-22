Иско – Модричу: «Быть любимым всеми – самое сложное, но тебе удалось. Великий💚»

Иско считает, что Луке Модричу удалось добиться всеобщей любви.

Модрич ранее объявил об уходе из «Реала». Хорват провел в клубе 13 лет.

«Быть любимым всеми – сложнее всего, но тебе это удалось благодаря твоей игре и образу жизни! Ты великий, дружище!💚» – написал полузащитник «Бетиса », выступавший за «Реал » с 2013 по 2022 год.

Модрич покидает «Реал» после 13 великих лет – официально. Вот его прощальное письмо