Иско – Модричу: «Быть любимым всеми – самое сложное, но тебе удалось. Великий💚»
Иско считает, что Луке Модричу удалось добиться всеобщей любви.
Модрич ранее объявил об уходе из «Реала». Хорват провел в клубе 13 лет.
«Быть любимым всеми – сложнее всего, но тебе это удалось благодаря твоей игре и образу жизни! Ты великий, дружище!💚» – написал полузащитник «Бетиса», выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год.
Модрич покидает «Реал» после 13 великих лет – официально. Вот его прощальное письмо
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43166 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Луки Модрича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости