Матч окончен
Чемпионат Германии. Переходный матч. «Хайденхайм» сыграл вничью с «Эльферсбергом»
В Германии прошел 1-й переходный матч за выступление в высшем дивизионе.
«Хайденхайм», занявший 16-е место в Бундеслиге, сыграл вничью с «Эльферсбергом» (2:2), ставшим 3-м во второй Бундеслиге.
Переходный матч за Бундеслигу
Первый матч
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
22 мая 18:30, Фойт-Арена
Завершен
2 - 2
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала встречи – московское.
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Краснодар
Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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