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Чемпионат Германии. Переходный матч. «Хайденхайм» сыграл вничью с «Эльферсбергом»

В Германии прошел 1-й переходный матч за выступление в высшем дивизионе.

«Хайденхайм», занявший 16-е место в Бундеслиге, сыграл вничью с «Эльферсбергом» (2:2), ставшим 3-м во второй Бундеслиге.

Переходный матч за Бундеслигу

Первый матч 

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
22 мая 18:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
2 - 2
-xG-
Эльферсберг
Матч окончен
89’
Аслани   Younes Ebnoutalib
86’
Петков   Schmahl
78’
Fellhauer   Зиккингер
78’
Циммершид   Шнелльбахер
Хонзак   Конте
76’
  Хонзак
64’
  Зирслебен
62’
Пирингер   Зивзивадзе
46’
Дорш   Сиенза
46’
Бек   Ваннер
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Аслани
Бек
26’
18’
  Петков
Хайденхайм
Мюллер, Зирслебен, Майнка, Буш, Крэтциг, Бек, Шеппнер, Дорш, Траоре, Хонзак, Пирингер, Феллер, Гимбер, Ференбах, Ваннер, Нихьюс, Кербер, Сиенза, Зивзивадзе, Конте
Запасные: Феллер, Ференбах, Ваннер, Зивзивадзе, Гимбер, Кербер, Конте, Сиенза, Нихьюс
1тайм
Эльферсберг:
Kristof, Нойбауэр, Ле Жонкур, Рор, Баум, Fellhauer, Şahin, Циммершид, Дамар, Петков, Аслани, Леманн, Босс, Файль, Дюрхольц, Schmahl, Зиккингер, Шнелльбахер, Gerezgiher, Younes Ebnoutalib
Запасные: Феллер, Ференбах, Ваннер, Зивзивадзе, Гимбер, Кербер, Конте, Сиенза, Нихьюс
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала встречи – московское.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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