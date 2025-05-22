Чемпионат Германии. Переходный матч. «Хайденхайм» сыграл вничью с «Эльферсбергом»

В Германии прошел 1-й переходный матч за выступление в высшем дивизионе.

«Хайденхайм », занявший 16-е место в Бундеслиге, сыграл вничью с «Эльферсбергом » (2:2), ставшим 3-м во второй Бундеслиге. Переходный матч за Бундеслигу Первый матч Переходные матчи Д1-Д2. Финал 22 мая 18:30, Фойт-Арена Хайденхайм Завершен 2 - 2 - xG - Эльферсберг Матч окончен 89’ Аслани Younes Ebnoutalib 86’ Петков Schmahl 78’ Fellhauer Зиккингер 78’ Циммершид Шнелльбахер Хонзак Конте 76’ Хонзак

64’ Зирслебен

62’ Пирингер Зивзивадзе 46’ Дорш Сиенза 46’ Бек Ваннер 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Аслани

Бек 26’ 18’ Петков

Хайденхайм Мюллер, Зирслебен, Майнка, Буш, Крэтциг, Бек, Шеппнер, Дорш, Траоре, Хонзак, Пирингер, Феллер, Гимбер, Ференбах, Ваннер, Нихьюс, Кербер, Сиенза, Зивзивадзе, Конте Запасные: Феллер, Ференбах, Ваннер, Зивзивадзе, Гимбер, Кербер, Конте, Сиенза, Нихьюс 1 тайм Эльферсберг: Kristof, Нойбауэр, Ле Жонкур, Рор, Баум, Fellhauer, Şahin, Циммершид, Дамар, Петков, Аслани, Леманн, Босс, Файль, Дюрхольц, Schmahl, Зиккингер, Шнелльбахер, Gerezgiher, Younes Ebnoutalib Запасные: Феллер, Ференбах, Ваннер, Зивзивадзе, Гимбер, Кербер, Конте, Сиенза, Нихьюс ПРИМЕЧАНИЕ: время начала встречи – московское.