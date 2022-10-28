Во сколько играют Манчестер Сити – Севилья, Лига чемпионов УЕФА, 2 ноября, время начала матча
В среду, 2 ноября, сыграют Манчестер Сити и Севилья в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Комментарии