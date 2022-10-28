Во сколько играют Манчестер Сити – Севилья, Лига чемпионов УЕФА, 2 ноября, время начала матча

Теги Манчестер Сити Севилья Лига чемпионов УЕФА Футбол

В среду, 2 ноября, сыграют Манчестер Сити и Севилья в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Севилья

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