Манчестер Сити — Севилья 02.11.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

2 ноября, в среду, «Манчестер Сити» на своем поле примет испанскую «Севилью» в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1,5); ИТМ1 3; ТБ 2,5.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, решив свою задачу еще четвертом туре — тогда подопечные Пепа Гвардиолы на выезде сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0) и стали недосягаемыми для «Севильи» и датского клуба.

В пятом туре англичане обеспечили себе и первое место в группе — «Сити» снова сыграл на 0:0 в гостях, на этот раз с дортмундской «Боруссией». Немецкая команда еще может догнать чемпионов Англии по очкам, но все равно будет ниже по личным встречам — первая игра этих команд в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Несмотря не решенную задачу в последних двух турах, удивляет, что подопечные Гвардиолы ни разу не забили — до ничьи с «Копенгагеном» у «Сити» было шесть подряд побед с общим счетом 24:4.

Матчи с «Копенгагеном» и «Боруссией» Д объединяет еще и тот факт, что в обеих встречах англичане не реализовали пенальти — и в Дании, и в Германии свои шансы не использовал Рияд Марез.

Незабитые пенальти стали ахиллесовой пятой для «Манчестер Сити»: при Гвардиоле, работающего с командой с 2016 года, его футболисты не реализовали 25 одиннадцатиметровых — больше всех среди всех клубов АПЛ.

Тренер признает эту проблему и говорит, что 25 смазанных ударов — это большая роскошь, так как в футболе многое решают детали.

Несмотря на голевую засуху нельзя говорить, что у «Сити» какие-то серьезные проблемы: команда уверенно решила задачу и в Лиге Чемпионов, и в Английской Премьер-Лиге подопечные Гвардиолы отстают всего на два очка от впечатляющего в этом сезоне лондонского «Арсенала».

«Манчестер Сити» по прежнему очень результативен: в 11-ти матчах чемпионата Англии «горожане» забили 36 раз, и это лучший показатель в лиге — у лидирующего «Арсенала» на 11 мячей меньше.

Безусловно, главная заслуга в такой результативности принадлежит Эрлингу Холанду: норвежец забил 17 мячей в 11 турах. Невероятный результат! У его ближайшего преследователя по команде — Филипа Фодена — шесть точных ударов.

В Лиге Чемпионов Холанд также результативен, забив пять мячей в четырех матчах. Причина нулевых ничьих в двух последних матчах «Сити» кроется как раз в Холанде: в Дании Гвардиола дал отдохнуть форварду, а перед матчем с «Боруссией» Д норвежец приболел и провел на поле только первый тайм.

Возможно, Холанд пропустит и матч с «Севильей»: все-таки турнирных задач у «Сити» нет, скоро пауза на чемпионат мира и рисковать своим лучшим игроком в атаке сейчас нет смысла. Но в любом случае наличие в атаке такого игрока делает «Манчестер Сити» одним из главных фаворитов всего розыгрыша Лиги Чемпионов.

«Севилья»

«Севилья», которая в прошлом сезоне стала четвертой в чемпионате Испании, в этом году находится в кризисе: команда досрочно утратила шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а в Ла Лиге после 11-ти туров идет на шестнадцатом месте в одном очке от зоны вылета.

Такие результаты не могли не привести к кадровым изменениям, и уже в начале октября руководство клуба уволило главного тренера Хулена Лопетеги. Точкой кипения стало поражение севильцев на домашнем стадионе от «Боруссии» Д со счетом 1:4.

Сменщиком Лопетеги стал аргентинской специалист Хорхе Сампаоли, который уже тренировал «Севилью» в сезоне-2106/17. Бывший тренер сборной Аргентины подписал контракт до 2024 года.

В Лиге Чемпионов Сампаоли пока идет без поражений: сначала команда под его руководством не уступила в Дортмунде (1:1), а затем на своем поле крупно обыграла «Копенгаген» (3:0). Эта победа гарантировала испанцам участие в весенней части Лиги Европы.

В чемпионате Испании у «Севильи» с новым тренером пока такая статистика: одна победа, две ничьих и поражение от мадридского «Реала» в гостях.

«Севилья» в этом сезоне не впечатляет как команда, так и в индивидуальном плане: в Ла Лиге у лучших бомбардиров команды — аргентинца Эрика Ламелы и испанца Оливера Торреса — всего по три гола.

В еврокубке испанская команда за пять матчей забила всего пять раз. Дважды отличился марроканец Юссеф Эн-Нессери, по разу забили Иско, Гонсало Монтьель и Танги Ньянзу.

«Манчестер «Сити» — «Севилья»: история личных встреч

Команды пересекаются в Лиге Чемпионов второй раз: последний раз «Сити» и «Севилья» играли в одной группе в 2015 году. Тогда оба раз были сильнее англичане — 2:1 дома и 3:1 в гостях.

В этом розыгрыше команды встречались в первом туре, и в Испании команда Гвардиолы одержала убедительную победу 4:0. В той игре Холанд оформил дубль, по мячу забили Фоден и Рубен Диаш.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья»

С точки зрения турнирной борьбы предстоящий матч не решает ничего, поэтому и давать прогноз весьма проблематично. Но, все-таки, «Сити», тем более при своих болельщиках, наверняка захочет завершить групповой этап Лиги Чемпионов на мажорной ноте.

Англичане — явные фавориты матча: букмекерская контора «Лига Ставок» дает на победу хозяев коэффициент 1,24.

Лучше всего поставить на команду Гвардиолы с форой -1,5 за 1,59.

При этом вряд ли хозяева будут очень усердствовать в атаке, так что можно поставить на индивидуальный ТМ 3 за 1,37.

Также хорошим вариантом выглядит ставка ТБ 2,5 за 1,41.

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Где смотреть матч Манчестер Сити – Севилья