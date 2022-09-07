Кевин де Брюйне: «Холанд выйдет на следующий уровень, если адаптируется к игре «Ман Сити»

Хавбек Кевин де Брюйне оценил игру против «Севильи».

22-летний форвард сделал дубль в матче Лиги чемпионов, теперь у него 12 голов за 8 встреч сезона.

«Думаю, он действительно хорошо адаптировался к нашей команде, но есть и другая сторона игры, не связанная с голами. К ней адаптироваться тяжелее. И потому все еще интереснее! Если он сможет приноровиться к тому, как мы играем, то выйдет на следующий уровень.

Он выдал идеальное начало», – сказал бельгиец.

У Холанда 25 голов за 20 матчей в ЛЧ. Месси за столько игр забил 8 мячей, Роналду – ни одного