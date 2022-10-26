Фиаско «Ювентуса», 7 голов «ПСЖ», первое поражение «Реала», победы «Челси» и «Милана»: смотрите видеообзоры всех матчей дня в Лиге чемпионов
Смотрите видеообзоры всех матчей Лиги чемпионов от 25 октября.
Во вторник в 5-м туре группового этапа «Ювентус» проиграл «Бенфике» (3:4) и потерял шансы на выход в плей-офф.
«ПСЖ» разгромил «Маккаби» (7:2), «Челси» победил «Зальцбург» (2:1), «Милан» одержал крупную победу над «Динамо» Загреб (4:0).
«Селтик» поделил очки с «Шахтером» (1:1), «Лейпциг» нанес «Реалу» первое поражение в сезоне (3:2). «Севилья» обыграла «Копенгаген» (3:0), «Боруссия» и «Ман Сити» сыграли вничью 0:0.
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