Фиаско «Ювентуса», 7 голов «ПСЖ», первое поражение «Реала», победы «Челси» и «Милана»: смотрите видеообзоры всех матчей дня в Лиге чемпионов

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Смотрите видеообзоры всех матчей Лиги чемпионов от 25 октября.

Во вторник в 5-м туре группового этапа «Ювентус» проиграл «Бенфике» (3:4) и потерял шансы на выход в плей-офф.

«ПСЖ» разгромил «Маккаби» (7:2), «Челси» победил «Зальцбург» (2:1), «Милан» одержал крупную победу над «Динамо» Загреб (4:0).

«Селтик» поделил очки с «Шахтером» (1:1), «Лейпциг» нанес «Реалу» первое поражение в сезоне (3:2). «Севилья» обыграла «Копенгаген» (3:0), «Боруссия» и «Ман Сити» сыграли вничью 0:0.

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