Фиаско «Ювентуса», 7 голов «ПСЖ», первое поражение «Реала», победы «Челси» и «Милана»: смотрите видеообзоры всех матчей дня в Лиге чемпионов

Смотрите видеообзоры всех матчей Лиги чемпионов от 25 октября.

Во вторник в 5-м туре группового этапа проиграл «Бенфике» (3:4) и потерял шансы на выход в плей-офф.

разгромил (7:2), победил (2:1), одержал крупную победу над «Динамо» Загреб (4:0).

поделил очки с (1:1), нанес первое поражение в сезоне (3:2). обыграла (3:0), и сыграли вничью 0:0.