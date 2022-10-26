«Батюшка действительно приходил – совершил обряд везде, включая столовую». Конов выложил фото священника, посетившего «Химки»

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Появилась фотография священника, побывавшего в расположении «Химок».

Ее опубликовал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«В свете последних событий и релиза «Химок». Узнал детали. Батюшка действительно приходил, побывал во всех помещениях, совершил обряд везде, включая столовую (на фото)», – написал Конов.

Несколько дней назад стало известно, что из-за серии из 14 матчей без побед «Химки» пригласили священника, полагая, что его визит поможет снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений.

«Языческая линия не свернет нас с пути и лишь укрепит дух христианских ценностей». Это обращение «Химок» к Собчак 🤯

Фото: t.me/KOnOfff

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