Сетьен уволен из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» покинул свой пост.

Клуб принял решение о его отставке после разгрома от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Барса» объявила, что имя нового тренера будет названо в ближайшие дни. Ожидается, что команду примет Роналд Куман.

61-летний Сетьен возглавил «блауграну» в январе после увольнения Эрнесто Вальверде.

под руководством Сетьена заняла второе место в , уступив в борьбе за титул «Реалу». Кроме того, каталонцы выбыли из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв «Атлетику» (0:1).