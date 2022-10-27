Эрик тен Хаг: «Роналду должен убедить меня на поле. Он важная часть команды. Нам нужны голы сегодня»

Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение в состав .

Португалец ранее пропустил матч с «Челси», поскольку был отстранен от работы с основой после того, как показательно ушел в раздевалку на 90-й минуте встречи с «Тоттенхэмом».

Сегодняшний матч с в Лиге Европы Роналду начинает в стартовом составе.

«Ему не нужно убеждать меня [вне поля], он должен убедить меня на поле. Роналду – важная часть команды, и мы должны бороться во всех турнирах.

Сегодня нам нужны голы, мы должны побеждать, хотим быть на первом месте в таблице», – сказал тренер «МЮ» в эфире BT Sport.