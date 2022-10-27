высказался о своих отношениях с .

Вингер ответил на вопрос о том, какой аспект этих отношений является его любимым.

«Я думаю, что все. Карим многому учит меня каждый день, и я делаю все, чтобы он мог забивать много голов, как в прошлом сезоне. Карим – человек, который мне очень помог, и я стараюсь помогать ему на поле.

После того, как он так долго играл с Криштиану [Роналду], ему очень важно быть звездой команды, и я счастлив, что могу ему помочь», – сказал Винисиус.