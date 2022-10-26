Джеко забил в ЛЧ 5 голов после 35-летия. Лишь у Роналду больше – 12

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36-летний форвард «Интера» Эдин Джеко отметился дублем в матче Лиги чемпионов.

Босниец забил «Виктории» Пльзень (4:0) на 42-й и 66-й минутах.

Всего на счету Джеко пять голов в ЛЧ после наступления 35-летия. Больше в таком возрасте забил лишь Криштиану Роналду, представляющий сейчас «Манчестер Юнайтед», – 12 голов. Столько же, пять, у экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба.

12 голов в 10 матчах – Джеко обожает забивать «Виктории Пльзень». Начал еще 16 лет назад в Чехии

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