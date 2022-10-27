Роналду – в старте «МЮ» на матч с «Шерифом». Он вернулся в состав после отстранения
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в стартовый состав на игру с «Шерифом».
Роналду пропускал матч «МЮ» с «Челси» (1:1) из-за отстранения, связанного с ранним уходом со стадиона во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
На матч 5-го тура Лиги Европы главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг выбрал следующую команду:
Вратарь: Давид Де Хеа;
Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Диогу Далот;
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони, Алехандро Гарначо;
Нападающий: Криштиану Роналду.
Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду
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