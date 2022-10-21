Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Аяччо»
11-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Аяччо» – «ПСЖ».
В субботу «Лион» сыграет с «Монпелье» на выезде, «Марсель» примет «Ланс».
В воскресенье «Лорьян» проведет гостевой матч с «Труа», а завершится тур матчем между «Лиллем» и «Монако» Александра Головина.
11-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 23 октября, 14.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.05, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.45, «Пьер-Моруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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