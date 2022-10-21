Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Аяччо»

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11-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Аяччо»«ПСЖ»

В субботу «Лион» сыграет с «Монпелье» на выезде, «Марсель» примет «Ланс»

В воскресенье «Лорьян» проведет гостевой матч с «Труа», а завершится тур матчем между «Лиллем» и «Монако» Александра Головина. 

Чемпионат Франции

11-й тур

Аяччо – ПСЖ
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Лион
Дата проведения
22 октября, 18.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Ланс
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Ренн
Дата проведения
23 октября, 14.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Труа – Лорьян
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Брест
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Осер
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Страсбур
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
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Ницца – Нант
Дата проведения
23 октября, 18.05, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Монако
Дата проведения
23 октября, 21.45, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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