Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Аяччо»

11-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем – .

В субботу сыграет с на выезде, примет .

В воскресенье проведет гостевой матч с , а завершится тур матчем между и Александра Головина.

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1