Тебас о разногласиях с «Реалом» и «Барсой» из-за Суперлиги: «Проблема экзистенциальная. Кто-то за аборты, кто-то против, консенсус невозможен»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об отношении к основателям Суперлиги Европы.

«Проблемы с «Реалом» и «Барселоной» – это проблемы базового понимания футбола, экзистенциальные проблемы.

Вы думаете о жизни одно, я – другое. Например, одни поддерживают аборты, другие выступают против них, и консенсус тут невозможен.

Как я могу достичь с ними консенсуса, когда они выступают за губительную для национальных лиг модель? Прийти к согласию здесь невозможно, либо вы за, либо вы против.

Нужно ли нам лишать эти клубы права голоса [в делах лиги]? Это невозможно. И невозможно достичь консенсуса по вопросам, ведущим к уничтожению клубов.

Мы должны продолжать работать и стараться приблизиться к АПЛ», – сказал Тебас.

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