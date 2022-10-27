Тебас о разногласиях с «Реалом» и «Барсой» из-за Суперлиги: «Проблема экзистенциальная. Кто-то за аборты, кто-то против, консенсус невозможен»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об отношении к основателям .

«Проблемы с и «Барселоной» – это проблемы базового понимания футбола, экзистенциальные проблемы.

Вы думаете о жизни одно, я – другое. Например, одни поддерживают аборты, другие выступают против них, и консенсус тут невозможен.

Как я могу достичь с ними консенсуса, когда они выступают за губительную для национальных лиг модель? Прийти к согласию здесь невозможно, либо вы за, либо вы против.

Нужно ли нам лишать эти клубы права голоса [в делах лиги]? Это невозможно. И невозможно достичь консенсуса по вопросам, ведущим к уничтожению клубов.

Мы должны продолжать работать и стараться приблизиться к АПЛ», – сказал Тебас.