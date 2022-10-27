Фанату «Эспаньола» за расизм в адрес Уильямса грозит до 2 лет тюрьмы, штраф 5475 евро и 5-летний бан 

Фаната «Эспаньола» могут посадить в тюрьму за расизм в адрес .

Прокуратура просит два года тюремного заключения для фаната, обвиняемого в расистских оскорблениях с целью унизить форварда во время матча Ла Лиги в январе 2020 года.

Фаната подозревают в преступлении против основных прав и общественных свобод, выражающемся в нанесении ущерба достоинству личности по расистским мотивам.

Болельщику вдобавок просят назначить штраф в 5475 евро и запретить в течение пяти лет после заключения посещать футбольные стадионы, а также заниматься спортом и преподаванием в свободное время. присоединилась к жалобе в качестве частного обвинителя.

Расистский инцидент произошел 25 января 2020 года. Когда Уильямс был заменен, его освистывали фанаты . В частности, обвиняемый и другие фанаты имитировали жесты обезьян и ухали.

В прокуратуре считают, что подозреваемый действовал «с явным презрением к темному цвету кожи игрока». Также он выкрикивал и делал «жесты неуважения расистского характера» в адрес Уильямса, вызывая у футболиста «чувства разочарования, стыда и унижения».

Выдыхаем, Иньяки Уильямса не остановит даже травма. Не пропускал 236 матчей – и вылечился ради серии длиной 6,5 лет 😳