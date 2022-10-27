Фанату «Эспаньола» за расизм в адрес Уильямса грозит до 2 лет тюрьмы, штраф 5475 евро и 5-летний бан
Фаната «Эспаньола» могут посадить в тюрьму за расизм в адрес Иньяки Уильямса.
Прокуратура просит два года тюремного заключения для фаната, обвиняемого в расистских оскорблениях с целью унизить форварда «Атлетика» во время матча Ла Лиги в январе 2020 года.
Фаната подозревают в преступлении против основных прав и общественных свобод, выражающемся в нанесении ущерба достоинству личности по расистским мотивам.
Болельщику вдобавок просят назначить штраф в 5475 евро и запретить в течение пяти лет после заключения посещать футбольные стадионы, а также заниматься спортом и преподаванием в свободное время. Ла Лига присоединилась к жалобе в качестве частного обвинителя.
Расистский инцидент произошел 25 января 2020 года. Когда Уильямс был заменен, его освистывали фанаты «Эспаньола». В частности, обвиняемый и другие фанаты имитировали жесты обезьян и ухали.
В прокуратуре считают, что подозреваемый действовал «с явным презрением к темному цвету кожи игрока». Также он выкрикивал и делал «жесты неуважения расистского характера» в адрес Уильямса, вызывая у футболиста «чувства разочарования, стыда и унижения».
Выдыхаем, Иньяки Уильямса не остановит даже травма. Не пропускал 236 матчей – и вылечился ради серии длиной 6,5 лет 😳
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