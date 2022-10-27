Реднапп о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек завершил карьеру»

Экс-тренер отреагировал на решение завершить карьеру.

«Фантастический бомбардир завершил карьеру.

Пав был действительно хорошим игроком, топ-футболистом, а также прекрасным человеком», – отметил .

Английский специалист работал главным тренером «шпор» с 2008 по 2012 год. В эти же годы за клуб выступал Павлюченко.

Павлюченко объявил о завершении карьеры: «Мне 40 лет, уже хватит. Пора заканчивать»