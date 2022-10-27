Реднапп о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек завершил карьеру»

Теги Роман Павлюченко Харри Реднапп премьер-лига Англия Тоттенхэм Спорт-Экспресс Футбол

Экс-тренер «Тоттенхэма» отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру.

«Фантастический бомбардир завершил карьеру.

Пав был действительно хорошим игроком, топ-футболистом, а также прекрасным человеком», – отметил Харри Реднапп.

Английский специалист работал главным тренером «шпор» с 2008 по 2012 год. В эти же годы за клуб выступал Павлюченко.

Павлюченко объявил о завершении карьеры: «Мне 40 лет, уже хватит. Пора заканчивать»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные