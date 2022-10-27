Реднапп о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек завершил карьеру»
Экс-тренер «Тоттенхэма» отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру.
«Фантастический бомбардир завершил карьеру.
Пав был действительно хорошим игроком, топ-футболистом, а также прекрасным человеком», – отметил Харри Реднапп.
Английский специалист работал главным тренером «шпор» с 2008 по 2012 год. В эти же годы за клуб выступал Павлюченко.
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