«Наверное, «Зениту» самому не совсем интересно, когда чемпион не меняется 4 сезона подряд. Надо остановить гегемонию». Хавбек «Ахмата» Олейников об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Иван Олейников Чемпионат.com Футбол

Иван Олейников высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Сколько лет подряд «Зенит» выигрывает чемпионат? Наверное, им и самим не совсем интересно, да и другим тоже, когда чемпион не меняется четыре сезона подряд.

Болельщикам других клубов хочется видеть что-то новое, так что надо чуть-чуть остановить эту гегемонию, ха-ха», – сказал полузащитник «Ахмата».

Напомним, «Зенит» занимает 1-е место в таблице Мир РПЛ сезона-2022/2023 после 14 туров, набрав 36 очков.

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