«Наверное, «Зениту» самому не совсем интересно, когда чемпион не меняется 4 сезона подряд. Надо остановить гегемонию». Хавбек «Ахмата» Олейников об РПЛ

высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Сколько лет подряд «Зенит» выигрывает чемпионат? Наверное, им и самим не совсем интересно, да и другим тоже, когда чемпион не меняется четыре сезона подряд.

Болельщикам других клубов хочется видеть что-то новое, так что надо чуть-чуть остановить эту гегемонию, ха-ха», – сказал полузащитник .

Напомним, занимает 1-е место в таблице Мир сезона-2022/2023 после 14 туров, набрав 36 очков.