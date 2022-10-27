«Барса» потеряла 20,2 млн евро, не выйдя в 1/4 ЛЧ – сумму закладывали в бюджет. В случае победы в ЛЕ получат только 14,9 млн

Стали известны эконмические последствия невыхода «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше турнира каталонский клуб заработал 67,18 миллиона евро, в том числе 34,11 млн – за исторический рейтинг. В случае победы над «Викторией» в последнем туре группового этапа «Барса» получит еще 2,7 миллиона евро, в случае ничьей – 900 тысяч.

«Блауграна» планировала выйти в четвертьфинал турнира и закладывала это в бюджет на сезон. За выход из группы клуб бы получил 9,6 миллиона евро, за выход в 1/4 финала – 10,6 миллиона. Таким образом, «Барса» заработает на 20,2 миллиона евро меньше, чем планировала.

За участие в «Барселона» может получить максимум 14,9 миллиона евро – такова сумма призовых в случае победы в турнире.

В прошлом сезоне «Барселона» оценила убытки из-за вылета из группы Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы в 12 миллионов евро.

«Интер» не закладывал выход в плей-офф ЛЧ в бюджет на сезон: «Не в курсе, что планировала «Барселона», но мы проявили благоразумие»

Доходы «Барсы» должны составить 1,255 млрд евро за сезон-2022/23, прибыль – 274 млн. Клуб утвердил бюджет