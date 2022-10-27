Левандовски не забил в обоих матчах с «Баварией». У него 5 голов за «Барсу» в 5 играх ЛЧ
Роберт Левандовски не смог забить «Баварии» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Нападающий перешел из мюнхенского клуба в «Барселону» в межсезонье.
Каталонцы дважды проиграли «Баварии» на групповой стадии ЛЧ (0:2, 0:3). Поляк в обоих матчах выходил в стартовом составе, но не смог отметиться результативными действиями.
Всего у Левандовского в этом розыгрыше Лиги чемпионов пять голов в пяти играх. Дважды он забил в матче с «Интером» (3:3) и трижды – в игре с «Викторией» Пльзень (5:1).
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