Левандовски не забил в обоих матчах с «Баварией». У него 5 голов за «Барсу» в 5 играх ЛЧ

не смог забить «Баварии» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Нападающий перешел из мюнхенского клуба в «Барселону» в межсезонье.

Каталонцы дважды проиграли «Баварии» на групповой стадии ЛЧ (0:2, 0:3). Поляк в обоих матчах выходил в стартовом составе, но не смог отметиться результативными действиями.

Всего у Левандовского в этом розыгрыше Лиги чемпионов пять голов в пяти играх. Дважды он забил в матче с (3:3) и трижды – в игре с «Викторией» Пльзень (5:1).