Роберт Левандовски: «Я не машина и не зверь, а человек, у которого бывают проблемы и плохие дни. Об этом часто забывают»

рассказал о психологических сложностях, с которыми сталкивается.

«Я всегда голоден до голов. Можно забить, провести отличный матч, а потом снизить планку, но я не могу долго ждать.

Если остановиться и сказать: «Я лучший», то ничего не будет получаться. Когда я был маленьким, я много забивал, но меня это никогда не удовлетворяло.

Если честно, отрицательные эмоции могут мешать выполнению задач. Мне требуется проводить настоящую психологическую работу, чтобы иметь возможность делать то, что я умею, вне зависимости от того что происходит вокруг.

Я не машина и не зверь, а человек, у которого бывают проблемы и плохие дни. Об этом часто забывают», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью L’Équipe.